O 5G, Cybersecurity i Multicloud 5 grudnia 2019 r. na Meet IT Katowice

Program wydarzenia i formularz rejestracyjny znajdują się na: www.meetit.org.pl

Grudniowe Meet IT rozpocznie blok czterech, 30 minutowych prezentacji. Pierwszą prelekcję dotyczącą przewidywań w zakresie wykorzystywania usług i rozwiązań IT w 2020 r. i kolejnych latach poprowadzi Przemysław Kucharzewski z magazynu BrandsIT. Następne wystąpienie pt. „Telekomunikacja 3.0, czyli trudna droga od produktów do rozwiązań”, przedstawi Piotr Pawłowski – prezes zarządu 3S (Grupa 3S). W swojej prezentacji pokaże jak łączyć kompetencje IT z infrastrukturą DC i Telco, żeby uzyskać unikalną wartość dla Klienta. Kolejnym prelegentem będzie Tomasz Mrozowski – dyrektor ds. strategii i rozwoju biznesu PLAY, który postara się odpowiedzieć na pytanie: 5G kiedy i po co? W prezentacji pojawi się również wątek dot. możliwości wykorzystania potencjału sieci 5G w rozwoju przedsięwzięć biznesowych. Blok prezentacji zakończy wystąpienie Przemka Papużyńskiego - Intel Partner Solution Manager – EMEA-T i Mariusza Kagana – dyrektora działu usługi IT 3S Data Center, którzy odniosą się do idei „multicloud” i jej podobieństw oraz różnic z chmurą hybrydową.

W drugiej części spotkania, Łukasz Dec – redaktor branżowego serwisu TELKO.in poprowadzi panel dyskusyjny z udziałem prelegentów i zaproszonych gości. W panelu wezmą udział: Piotr Pawłowski, Tomasz Mrozowski, Przemek Papużyński oraz Mariusz Kochański – członek zarządu firmy Veracomp, partnera FORTINET (czołowego dostawcy wysokowydajnych informatycznych rozwiązań zabezpieczających) oraz Arkadiusz Kurasz – wiceprezes zarządu Mikołowskiego Banku Spółdzielczego, mający praktyczne doświadczenia z wykorzystania rozwiązań chmurowych w instytucji finansowej.

Na zakończenie Meet IT, praktyczny warsztat z zakresu cyberbezpieczeństwa poprowadzi Michał Sajdak reprezentujący serwis Sekurak.pl i Securitum, firmę realizującą audyty bezpieczeństwa oraz szkolenia z zakresu technicznego bezpieczeństwa IT. Podczas warsztatu zobaczymy pokaz „na żywo” rekonesansu infrastruktury IT, wybrane przykłady zastosowania socjotechniki oraz przykład ataku na urządzenie sieciowe – przejęcie kamery CCTV.

Meet IT to spotkania dla profesjonalistów IT, umożliwiające pozyskanie wiedzy i wymianę doświadczeń. Pierwsze Meet IT odbyło się w Katowicach w październiku 2012 roku. Organizatorem wydarzeń jest Grupa 3S. Udział w spotkaniu jest płatny i wynosi 100 zł. Z opłaty zwolnieni są Klienci spółek Grupy 3S.

www.meetit.org.pl

Kontakt do organizatora:

Marcin Tutaj – kierownik ds. marketingu. tel. 603 360 073 | e-mail: meetit@3s.pl